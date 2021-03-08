Педиатр предупредил о смертельном последствии коронавируса у детей

https://static.news.ru/photo/189b22a4-7fff-11eb-bcf7-96000091f725_660.jpg Фото: Dr. Wilfried Bahnmüller/imageBROKER.com/Global Look Press

Коронавирус у детей способен вызвать мультисистемное воспаление организма — симптомы осложнений, схожие с болезнью Кавасаки, поэтому необходимо успеть обследовать такого ребёнка в течение нескольких дней после появления первых проявлений. Об этом рассказал педиатр московской детской клинической больницы № 9 Григорий Шеянов.

Синдром, похожий на Кавасаки. В России его называют мультисистемным воспалением или Кавасаки-подобным воспалением. Встречается у детей 8–11 лет, перенёсших коронавирус. Происходит воспаление сердечной мышцы, миокардит. Начинаются нестабильность кровообращения и шоковые реакции. Смертность — более 10%, может — около 20%. Показатель высок, так как после заражения счёт исчисляется днями, — сообщил URA.RU эксперт.

По его словам, только в Москве были зафиксированы несколько десятков случаев синдрома. При этом симптомы часто проявляются через несколько недель после COVID-19.

Болезнь редкая, однако нужно знать симптомы. Если у ребёнка уже после коронавируса сильно повышается температура, присутствует вялость, симптомы интоксикации, то нужно срочное обследование. Среди других симптомов — фарингит, увеличение шейных лимфатических узлов, конъюнктивит и покрасневшие, потрескавшиеся губы. Каждый из этих симптомов — повод срочно обращаться за помощью, — заключил Шеянов.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Сергей Яковлев заявил, что при лечении коронавирусной инфекции на дому ни в коем случае не стоит принимать антибиотики. Дело в том, что такие препараты действуют на бактерии, но не на вирусы. По его словам, специалисты назначают антибиотики только в том случае, если вирусная инфекция осложняется бактериальной.

Тем не менее, отметил медик, занимаясь самолечением от коронавирусной инфекции лёгкой и средней тяжести, люди нередко принимают комбинацию из двух-трёх антимикробных препаратов. В лучшем случае неправильное применение таких лекарств при самолечении не даст результатов. Зачастую же оно провоцирует серьёзные побочные эффекты и формирует устойчивость микробов, предупредил он. В ряде случаев это может привести к смерти. Более того, подобные случаи уже происходили, писал NEWS.ru.