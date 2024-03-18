Педиатр перечислила плюсы детского сада Педиатр Чахнашвили: дети в саду приобретают иммунитет ко многим болезням

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Ребенок, посещающий детский сад, в дальнейшем будет реже болеть в школе, так как успевает получить иммунитет от многих болезней, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» педиатр Мария Чахнашвили. По ее словам, еще одной важной причиной, по которой ребенку необходимо посещать детский сад, является социализация.

Дети, посещающие сад, реже болеют в начальной школе, так как к большинству детских инфекций [у них] уже есть иммунитет, — объяснила специалист.

Кроме того, по ее словам, в детском саду ребенок начинает налаживать контакты с другими детьми, у него появляются навыки работы в команде и первый опыт взаимодействия в конфликтных ситуациях. Плюсом является и режим дня, когда ребенку прививается привычка к дисциплине и порядку, в то время как в домашних условиях родителям чаще приходится его уговаривать или мириться с неповиновением. Также в детсаду у ребенка развивается самостоятельность. В результате детсадовцам впоследствии проще адаптироваться к режиму в школе.

Эксперт добавила, что детсады оснащены всем необходимым для полноценного и комплексного развития детей, которые получают помощь квалифицированных специалистов: педагогов, психологов, логопедов.

Дошкольные учреждения защищают детей от вредного влияния гаджетов, в том числе и электронных. В детском саду дети занимаются активно, играют, гуляют, в то время как дома многие проводят время перед экраном, — подчеркнула педиатр.

Детский сад является плюсом не только для ребенка, но и для его родителей, у которых появляется время «для себя» или для работы, снижается уровень стресса и повышается удовлетворенность жизнью. Минусом детского сада Чахнашвили назвала отсутствие строго персонифицированного подхода, поэтому, по словам эксперта, родители должны самостоятельно принимать решение, отдавать ребенка в сад или нет.

Ранее врач-педиатр Любовь Веселова рассказала, что проблема частых болезней у ребенка связана с формированием у него иммунитета и является закономерной. По словам специалиста, таким образом происходит адаптация ребенка к окружающему миру.