Педиатр перечислила неожиданные симптомы гриппа у детей Педиатр Малиева: насморк и светобоязнь могут оказаться симптомами гриппа

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Насморк, светобоязнь, носовые кровотечения и конъюнктивит могут оказаться симптомами гриппа, предупредила врач-педиатр Мадина Малиева. В беседе с LIFE.ru специалист подчеркнула, что также об инфекции могут свидетельствовать нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, в том числе рвота, диарея, боли в животе и тошнота.

Нетипичными для гриппа симптомами являются: насморк (при гриппе встречается реже, чем при других ОРВИ), светобоязнь, конъюнктивит, носовые кровотечения, нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, что требует дополнительной дифференциальной диагностики, — пояснила врач.

Грипп может вызывать осложнения у детей. В группе риска находятся дети до двух лет и пациенты, страдающие от хронических заболеваний. Педиатр отметила, что чаще всего грипп приводит к развитию острого среднего отита, пневмонии и судорогам. Среди редких осложнений Малиева выделила энцефалит, миокардит и носовые кровотечения.

Обычно заболевание длится около семи дней. Но у некоторых детей, особенно у подростков, часто наблюдается постгриппозная астения, характеризующаяся слабостью, повышенной утомляемостью. У маленьких детей особенностью является длительный кашель, — заключила специалист.

Иммунолог Владимир Болибок ранее посоветовал больше гулять, чтобы защитить организм от заболеваний во время всплеска инфекций. По его словам, при этом важно избегать переохлаждений, чтобы не ослабить иммунную систему.