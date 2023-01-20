Педиатр ответила на «вечный вопрос» о пробе Манту и воде Педиатр Сугян: попадание воды на пробу Манту не повлияет на результат теста

Фото: Смирнов Владимир/ТАСС

Оценка туберкулиновой пробы Манту

Попадание воды на пробу Манту, вопреки распространенной точке зрения, не повлияет на результаты теста, сообщила NEWS.ru заместитель главного врача Химкинской областной больницы по педиатрии Нарине Сугян. Однако расчесывать и тереть место укола, а также делать массаж этого участка кожи не рекомендуется во избежание ложноположительного результата. Место укола следует промокнуть полотенцем после купания.

Так как активное вещество вводится в кожу, при обычном купании вода так глубоко проникнуть не может. А значит, не может и повлиять на результат теста. Но вот если вы трете мочалкой или вытираете грубым полотенцем, то место укола может повредиться и проба Манту может дать ложноположительный результат. Поэтому мочить можно, а расчесывать и тереть или делать массаж на месте укола — нет, — пояснила педиатр.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске девочке хотят запретить ходить в школу из-за отказа ее родителей делать пробу Манту. В учебном заведении отметили, что без заполненной карты здоровья ребенок может представлять опасность для других детей. Врач-пульмонолог Лариса Матько рассказала, что альтернативой пробой на туберкулез могут стать так называемый Т-спот-тест или более точный диаскинтест, когда антиген вводится под кожу человеку, между локтем и запястьем.

Между тем юрист Константин Зиновьев подчеркнул, что родители имеют право не разрешать делать Манту, однако в таком случае ребенка могут отстранить от занятий в школе на законных основаниях.