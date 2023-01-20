Попадание воды на пробу Манту, вопреки распространенной точке зрения, не повлияет на результаты теста, сообщила NEWS.ru заместитель главного врача Химкинской областной больницы по педиатрии Нарине Сугян. Однако расчесывать и тереть место укола, а также делать массаж этого участка кожи не рекомендуется во избежание ложноположительного результата. Место укола следует промокнуть полотенцем после купания.
Так как активное вещество вводится в кожу, при обычном купании вода так глубоко проникнуть не может. А значит, не может и повлиять на результат теста. Но вот если вы трете мочалкой или вытираете грубым полотенцем, то место укола может повредиться и проба Манту может дать ложноположительный результат. Поэтому мочить можно, а расчесывать и тереть или делать массаж на месте укола — нет, — пояснила педиатр.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске девочке хотят запретить ходить в школу из-за отказа ее родителей делать пробу Манту. В учебном заведении отметили, что без заполненной карты здоровья ребенок может представлять опасность для других детей. Врач-пульмонолог Лариса Матько рассказала, что альтернативой пробой на туберкулез могут стать так называемый Т-спот-тест или более точный диаскинтест, когда антиген вводится под кожу человеку, между локтем и запястьем.
Между тем юрист Константин Зиновьев подчеркнул, что родители имеют право не разрешать делать Манту, однако в таком случае ребенка могут отстранить от занятий в школе на законных основаниях.