Педиатр опровергла популярные мифы о ветрянке Педиатр Мулюкова: детей в раннем возрасте не стоит специально заражать ветрянкой

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Мнение, что детей следует специально заражать ветрянкой, не более чем миф, заявила врач-педиатр Кристина Мулюкова. В разговоре с Lenta.ru специалист подчеркнула, что ребенок действительно легче переносит ветряную оспу, но в раннем возрасте риски осложнений достаточно высоки.

Дети действительно легче переносят заболевание в силу особенностей иммунитета. Однако ветряная оспа может быть очень опасна, особенно для новорожденных малышей, беременных женщин и людей со сниженным иммунитетом. Ее осложнениями могут быть пневмония, менингит или сепсис, — предупредила врач.

Также существует мнение, что при ветрянке нельзя мыться. Мулюкова пояснила, что это заблуждение: при заболевании нужно принимать гигиенический душ, чтобы облегчить зуд и предотвратить попадание инфекции в ранки. Кроме того, ветрянкой в некоторых случаях можно заразиться повторно. Педиатр уточнила, что люди со слабой иммунной системой могут столкнуться с опоясывающим лишаем после перенесенной инфекции.

Ранее терапевт Игорь Видяскин объяснил, что взрослые переносят ветрянку тяжелее детей из-за особенностей формирования иммунитета. По словам врача, в раннем возрасте защитная система организма еще не сформировалась, поэтому ребенок чаще болеет, но легче справляется с болезнью.