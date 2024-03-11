Педиатр объяснила, почему ребенок часто болеет Педиатр Веселова: детские болезни являются закономерностью

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Проблема частых болезней у ребенка связана с формированием у него иммунитета и является закономерной, рассказала в беседе с «МК в Мурманске» врач-педиатр Любовь Веселова. По ее словам, таким образом происходит адаптация ребенка к окружающему миру.

Болезни — это не хорошо и не плохо, это закономерно. Происходит формирование иммунитета, адаптация к условиям внешней среды, — пояснила специалист.

Она отметила, что первая волна повышенной заболеваемости у детей происходит в возрасте около одного года, а ее пик приходится на двух-трехлетний возраст и связан с началом посещения детского сада, где организм ребенка сталкивается с измененной микробной средой и начинает приспосабливаться к новым условиям.

Период адаптации к детскому саду обычно занимает от полугода до полутора-двух лет, подчеркнула педиатр. Если болезненность ребенка продолжается и после этого срока, это может говорить о некоем событии, изменившем ответ иммунной системы. По словам медика, на здоровье ребенка оказывают влияние наследственные факторы, образ жизни, воздействие окружающей среды и медицины.

Ранее врач-педиатр Татьяна Живоглазова рассказала, что дети стали чаще болеть пневмонией из-за нетипичных возбудителей. Специалист уточнила, что сильнее всего заболеванию подвержены пациенты с ослабленным иммунитетом и недоношенные дети с хроническими заболеваниями лор-органов.