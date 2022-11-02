Педиатр объяснил, в каких случаях ребенка нельзя лечить самостоятельно Педиатр Шеянов: ребенка нужно показать врачу, если температура не спадает больше трех дней

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Ребенка, как правило, можно лечить от простуды без обращения к детскому врачу, однако есть некоторые случаи, в которых обратиться к нему все-таки необходимо, рассказала в беседе с «ФедералПресс» педиатр Григорий Шеянов. Так, если у ребенка высокая температура держится больше трех дней, наблюдается сильная вялость и потеря аппетита, а также в случае любой сильной боли нужно показать его специалисту. Помимо этого, врач предостерег родителей от лечения детей антибиотиками без консультации с педиатром.

Чаще всего лечить ребенка самостоятельно можно. Но есть «красные флажки», при появлении которых лучше обратиться к врачу. Это высокая температура больше трех дней без тенденции к снижению, сильная вялость и потеря аппетита, особенно в отсутствии связи с температурой, любая сильная боль и подобное. Если ничего настораживающего нет, то можно лечиться дома, — пояснил Шеянов.

Антибиотики, по словам педиатра, должен назначать только врач после консультации и осмотра ребенка. Родители в нормальной ситуации не должны прибегать к такой мере, потому что, как правило, не обладают достаточными знаниями и не могут учесть всех факторов, чтобы назначить правильный препарат.

Врач Олег Абакумов ранее рассказал, что некоторые привычные для многих родителей лекарства от простуды не только бесполезны, но и могут препятствовать выздоровлению и даже быть опасными при лечении ОРВИ у детей. Такие препараты как оциллококцинум, кагоцел, анаферон и анальгин, по мнению эксперта, следует выкинуть из детской аптечки.