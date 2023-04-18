Педиатр объяснил, в каких случаях нужно к врачу после падения ребенка Педиатр Житов посоветовал идти к врачу, если у ребенка после падения зрачки разного размера

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Познавая окружающий мир, маленькие дети часто падают, и иногда такие падения обходятся без опасных последствий, но есть случаи, когда необходимо срочно ехать в больницу, рассказал «Газете.Ru» врач-педиатр Павел Житов. По его словам, осмотр и консультация специалиста необходимы, в частности, если у малыша после падения зрачки стали разного размера.

Педиатр подчеркнул, что визит к врачу обязателен, если ребенок упал с высоты больше метра, у него произошла потеря сознания даже на короткое время, а также если наблюдается вялость или его тошнит.

Также поводом показаться врачу должны стать судороги, нарушение координации движений и ситуации, когда у ребенка не двигается часть конечностей. Врач необходим, если после падения у малыша отмечается различный размер зрачков или течет кровь из носа, рта или ушей, — рассказал специалист.

Ранее стало известно об отравлении грудного младенца марганцовкой в Могойтуйском районе Забайкальского края. Родители по ошибке дали малышу раствор перманганата калия вместо витамина D. Ребенку потребовалась срочная госпитализация. Ему была вовремя оказана необходимая медицинская помощь, после чего грудничка выписали из больницы.