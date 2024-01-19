Педиатр объяснил, как правильно одеть ребенка для безопасной игры в снежки Педиатр Шахвеледов: одежда для игры в снежки должна быть плотной и легкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перед игрой в снежки детей лучше одеть в плотную, теплую, но дышащую и водонепроницаемую одежду, рассказал NEWS.ru заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники Видновской КБ Рамил Шахвеледов. Он добавил, что перчатки также должны быть теплыми и не стеснять движений.

Материалы одежды должны быть теплыми, легкими, дышащими и водонепроницаемыми. Это поможет сохранить тепло и комфорт ребенка во время игры на улице. Перчатки должны быть теплыми и удобными, чтобы ребенок мог свободно играть в снежки и не замерзать. Лучше выбирать перчатки из синтетических материалов (например, полиэстер или нейлон), которые хорошо сохраняют тепло и отводят влагу, — отметил Шахвеледов.

По его словам, количество слоев одежды зависит от погоды и температуры, обычно достаточно трех: нижний слой из мягкого и впитывающего влагу материала (например, термобелье), средний слой из материала, сохраняющего тепло (флис или полартек), и верхний слой для защиты от ветра и влаги (например, непромокаемые брюки и куртка). Педиатр добавил, что шапка должна быть теплой и плотной, защищающей уши и голову от холода.

Шапка должна быть теплой и плотной, чтобы защитить уши и голову от холода. Лучше выбрать шапку из шерсти или акрила, которая хорошо сохраняет тепло и не пропускает ветер. Призывы не кидать снежки в голову вполне уместны и помогут сделать игру более безопасной. Вместо этого можно предложить кидать снежки только в туловище или ноги, чтобы избежать травм головы, — подытожил медик.

Иммунолог Владимир Болибок ранее посоветовал больше гулять, чтобы защитить организм от заболеваний во время всплеска инфекций. По его словам, при этом важно избегать переохлаждений, чтобы не ослабить иммунную систему.