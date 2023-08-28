Педиатр назвала причины «цветения» новорожденных Педиатр Маркова назвала гормональный криз причиной сыпи у новорожденных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Цветение» у новорожденных, известное также как неонатальный пустулез, относится к изменениям кожного покрова, связанным с адаптаций ребенка после рождения, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-педиатр Дарья Маркова. По ее словам, этот процесс напрямую связан с первыми гормональными изменениями у младенца и не является опасным.

Внешне оно напоминает угревую сыпь: прыщики белесого цвета с небольшим розоватым покраснением вокруг. «Цветение» — достаточно распространенная проблема, с которой в первые недели жизни сталкивается едва ли не каждый третий ребенок. Это прямое следствие гормонального криза у новорожденных, — отметила педиатр.

Она объяснила, что дети рождаются с высоким уровнем женских половых гормонов, которые в последний месяц беременности активно накапливаются в крови матери. В последующие дни ребенок продолжает получать эстрогены с материнским молоком, что в ряде случаев является причиной дисбаланса гормонов в детском организме.

Кроме того, по словам врача, помимо пустулеза младенческие изменения кожи в первые дни жизни могут проявляться в виде простой эритемы, или покраснения кожи из-за переполнения и расширения кровеносных сосудов. Иногда этот процесс сопровождается шелушением.

Эритрема и шелушение могут возникнуть в результате контакта кожи с ранее незнакомыми ребенку внешними факторами. Это часть адаптации организма новорожденного к окружающей среде, — пояснила эксперт.

Маркова отметила, что обычное «цветение» у новорожденных не является болезнью, поэтому лечить его не нужно.

Ранее в Московском областном перинатальном центре врачи спасли новорожденного ребенка с патологиями сердца и мозга, а также высокой кишечной непроходимостью. Сейчас ребенок находится под наблюдением специалистов.