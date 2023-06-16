Педиатр назвала неожиданный симптом заражения глистами Педиатр Маркова: на гельминтоз может указывать чередование гнева и апатии

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При заражении человека глистами, или гельминтозе, паразиты без своевременного лечения могут распространиться из желудочно-кишечного тракта в другие важнейшие органы, вплоть до легких и головного мозга, рассказала в разговоре с «Газетой.Ru» детский гастроэнтеролог и педиатр Дарья Маркова. Симптомы заболевания при этом разнообразны — от аллергии до внезапной смены настроения.

При остром гельминтозе у ребенка может возникнуть внезапная аллергическая реакция. Многие родители даже путают глистов с простой аллергией. <...> Ярким симптомом глистов считаются проблемы с настроением. Если вспышки гнева у человека чередуются с периодами апатии и упадка сил, то, возможно, причина не в психологических проблемах или стрессе, а в гельминтозе, — отметила специалист.

По ее словам, при заражении глистами дети становятся более уязвимыми к вирусам и воспалениям, чаще болеют ОРВИ, страдают гингивитом и стоматитом, а также лор-заболеваниями — аденоидитами и тонзиллитами. Кроме того, гельминтоз сопровождается болями в животе, обычно усиливающимися после приема пищи или физической нагрузки. У больного наблюдаются метеоризм, вздутие живота, чередование поносов с запорами, тошнота и рвота.

Педиатр добавила, что признаком заражения глистами могут быть и резкие потеря или набор массы тела и чередование сильных приступов голода с полным отсутствием аппетита. Помимо общих проявлений, симптомы заболевания могут варьироваться в зависимости от того, какие органы пострадали от паразитов.

Ранее врач-эндокринолог Анна Гончарова рассказала, что чаще всего к заражению гельминтами приводит игнорирование мытья рук и продуктов.