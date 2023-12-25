Педиатр назвала главное правило при работе детей за компьютером Педиатр Васина: детям категорически нельзя сидеть за компьютером в темноте

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Главным правилом работы ребенка за компьютером является категорический запрет делать это в темноте, рассказала в беседе с РИАМО врач-педиатр Александра Васина. Она подчеркнула, что в противном случае это приводит к снижению зрения.

Комната, в которой ребенок работает за компьютером, должна быть хорошо освещена. В вечернее время следует использовать лампы искусственного освещения. Также яркость монитора не следует устанавливать на максимум, — предупредила врач.

Среди других важных правил педиатр выделила перерывы на разминку и зарядку для глаз. Так, по ее словам, дети до 10 лет должны отдыхать от компьютера каждые 15 минут, в возрасте от 11 до 15 лет — каждые 25 минут, а подростки — раз в полчаса.

Кроме того, при нахождении перед монитором важна осанка: спина ребенка должна быть прямая и слегка опираться на спинку стула. Для снижения нагрузки на позвоночник под спину можно положить специальный валик. Высота стула должна быть отрегулирована таким образом, чтобы локти были согнуты под углом 90 градусов, а кисти находились над клавиатурой и мышью.

Как подчеркнула медик, несоблюдение этих правил может спровоцировать развитие у ребенка гиподинамии, возникновение искривлений позвоночника, а также снижение зрения.

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