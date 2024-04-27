Педиатр назвал четыре лучших упражнения для детской осанки Педиатр Шахвеледов: лучшими упражнениями для осанки являются «кошечка» и «мост»

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Лучшими упражнениями для детской осанки являются «кошечка», «мостик», «перекатывание мяча» и «ножницы», рассказал NEWS.ru заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники ГБУЗ Московской области «Видновская клиническая больница» Рамил Шахвеледов. По его словам, в каждом случае необходимо делать 5–10 повторений.

«Кошечка» — на четвереньках округлите спину вверх, затем прогнитесь, 10 раз. «Перекатывание мяча» — лежа на спине согните ноги в коленях, поднимите их вверх и обхватите руками голени. Затем перекатывайтесь вперед и назад, чтобы спина коснулась пола, и обратно. Повторите пять раз, — объяснил медик.

По его словам, для выполнения «мостика» необходимо лечь на спину, согнуть ноги в коленях и поставить стопы на пол, а затем поднять таз вверх, опираясь на стопы и плечи. Упражнение необходимо повторить 10 раз, добавил Шахвеледов.

«Ножницы». Лежа на спине, поднимите прямые ноги вверх и делайте перекрестные движения, имитируя ножницы. Повторите 10 раз, — подытожил эксперт.

Ранее психолог центра содействия семейному воспитанию Светлана Самохина рассказала, что во время детских капризов родителям нельзя корить себя или идти у ребенка на поводу. По ее словам, в такие моменты также нельзя останавливать ребенка или запрещать ему плакать.