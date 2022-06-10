Андрей Кузнецов

Педиатр объяснила, как обезопасить детей при купании в водоёмах Педиатр Минздрава Одинаева объяснила, как обезопасить детей при купании в водоёмах

10 июня 2022 в 16:34

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отдыхающие на пляже в Митинском парке в Москве