Для безопасности детей во время купания в первую очередь следует тщательно выбирать водоём, сообщила главный внештатный педиатр Минздрава МО Нисо Одинаева. Водоём должен быть разрешён для купания, с пологим спуском в воду, без сильного течения и мусора, объяснила она в разговоре с «Радио 1». Детей младшего возраста нужно держать на расстоянии вытянутой руки от родителя.
Самое главное: за купанием детей нужно следить постоянно. Разумеется, при детях ни о каком алкоголе и речи не должно быть. Если родителю необходимо отойти, сначала обсудите, кто конкретно из взрослых будет присматривать за малышами. Не стоит полностью надеяться на нарукавники, круги для плавания и надувные матрасы — ребёнок может выскользнуть и испугаться, что приведёт к неконтролируемой ситуации, — предупредила Одинаева.
Она добавила, что не следует поощрять опасные игры на воде и обильно корить ребёнка перед купанием. Также важно, чтобы он плавал без жвачки во рту.
Одинаева отметила, что родителям следует проверить свои навыки оказания первой помощи: обработку ран, непрямой массаж сердца, искусственное дыхание, выполнение приёма Геймлиха.
В Роспотребнадзоре ранее посоветовали не купаться в водоёмах, где водятся гуси, утки и чайки, так как эти птицы сбрасывают в воду личинки, которые могут вызвать у людей кожную реакцию или аллергический дерматит. Также не рекомендуется находиться в озере или реке, рядом с которыми есть сельскохозяйственные земли или свалка.