Педагоги вузов оказались недовольны дистанционным обучением

https://static.news.ru/photo/1d924e80-9a9b-11ea-91ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/ АГН«Москва»

Преподаватели вузов скептически относятся к дистанционному обучению в связи с пандемией коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты исследования Минобрнауки, которое было проведено совместно с Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Своё мнение высказали почти 34 тысяч педагогов, это около 15% всего профессорско-преподавательского состава, передаёт ТАСС.

Результаты показали, что преподаватели готовы к переходу на дистанционные форматы обучения, однако психологически не принимают столь резкий разрыв с традиционной формой обучения, сказано в отчёте исследователей. Скептический настрой обусловлен как особенностями преподаваемых дисциплин, так и консервативными взглядами.

34% опрошенных преподавателей считают, что у них дома нет места для комфортного ведения занятий, 66% заявили, что им не нравится работать на «удалёнке». Кроме того, 85,7% респондентов посетовали на то, что из-за этого стало меньше свободного времени.

Переход на дистанционное образование вызывает недовольство преподавателей, которое в большей степени связано не с уровнем квалификации, а с разрушением привычного уклада жизни и необходимостью иначе рассматривать своё рабочее место и искать индивидуальные подходы к обучению, сделали вывод в Минобрнауки.

Ранее, как писал NEWS.ru, члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о переходе на дистанционную модель обучения в случае введения режима чрезвычайной ситуации или повышенной готовности как на всей территории страны, так и в отдельных регионах.