Педагоги назвали качества плохого и хорошего учителя

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Российские педагоги перечислили качества, которыми, по их мнению, обладает плохой учитель и которые должны быть в хорошем. Главным минусом они назвали безразличие к детям и преподаваемому предмету, а основным плюсом — знание материала и компетентность.

20% опрошенных педагогов охарактеризовали плохого учителя как безответственного и безразличного. Ещё 16% полагают, что такой человек ленив и не хочет заниматься саморазвитием. По мнению 14%, признаком плохого учителя являются некомпетентность и незнание предмета, а по словам ещё 12% — это нелюбовь к детям и формализм, передаёт RT со ссылкой на опрос онлайн-школы Skysmart..

Что касается положительных качеств, то каждый четвёртый участник опроса ценит в коллегах профессионализм и компетентность Помимо этого, 17% респондентов выделили любовь и уважение к детям и профессии. Еще 10% отметили важность педагогического таланта, а 9% — мобильность и гибкость. По мнению 8% учителей, с хорошей стороны педагога характеризуют доброжелательность и чувство юмора.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Минпросвещения обратились к образовательным организациям, которые выдали учащимся компьютеры для дистанционного обучения, с просьбой не забирать технику у школьников на лето.