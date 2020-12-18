Педагогам уменьшили объём бумажной работы

https://static.news.ru/photo/5d57ce2e-4152-11eb-aef1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российским учителям облегчили бумажное бремя. Министерство просвещения и Рособрнадзор сократили до четырёх число документов, ведение которых входит в обязанности преподавателей.

Таким образом, как сказано в заявлении Минпросвещения, работников школ решили оградить от избыточной бюрократии.

Обновлённый перечень отчётной документации уже направлен в регионы. Теперь это основная образовательная программа для каждого из уровней общего образования, журнал учёта успеваемости, журнал группы продлённого дня и материалы личных дел учащихся.

Особо подчёркивается, что отныне ведение любой отчётности, которая не указана в официальном перечне, не входит в обязанности учителя, даже если это классный руководитель.

Такие работы выполняются только с письменного согласия работника с указанием в трудовом договоре их содержания, срока выполнения и размера оплаты, — пояснили в министерстве.

В ведомстве полагают, что снижение отчётной нагрузки позволит учителям высвободить время для саморазвития и творческой работы с детьми.

Ранее NEWS.ru писал, что депутаты фракции КПРФ в Государственной думе предложили повысить педагогам оклады и надбавки. Депутаты посчитали, что минимальный оклад преподавателей вузов не может быть меньше 140% среднемесячной зарплаты в регионе, остальным предлагается установить не менее 70%. Также парламентарии считают необходимым установить и новые надбавки за классное руководство и кураторство — не менее пяти тысяч рублей.