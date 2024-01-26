Педагог рассказала, как побудить ребенка делать уроки Педагог Май: похвала за старание повысит мотивацию ребенка делать уроки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мотивировать ребенка делать уроки поможет родительская похвала за старание, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» кандидат педагогических наук Марина Май. По ее словам, важно сфокусировать внимание на успехах, в то время как критика лишь отобьет желание выполнять домашнее задание.

Хвалите за усердие. Ребенку важно получать поддержку и похвалу. Но многие родители, пытаясь вселить в ребенка веру в себя, начинают твердить ему, что он умный и талантливый. Такой подход может навредить. <...> Поэтому сфокусируйте внимание на действиях, которые необходимо предпринимать для достижения целей, — пояснила специалист.

Также она подчеркнула, что многие дети, получив негативный опыт в виде резкой критики за сделанные ошибки, всячески стараются избежать повторения ситуации. Дело в том, что критика является для ребенка стрессом, и, чтобы избежать его в дальнейшем, дети предпочитают не делать задания и скрывать это. Кроме того, важно не повышать голос, если ребенок ошибся. Необходимо спокойно разобрать их и предложить ребенку самостоятельно исправить.

Ранее психотерапевт Владимир Шкурко посоветовал родителям включать свет в комнате ребенка сразу после его пробуждения. По словам специалиста, это поможет школьнику наладить режим зимой, так как организм автоматически отказывается вставать, если за окном темно, а искусственный свет поможет быстрее адаптироваться.