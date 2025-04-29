Педагог раскрыла, когда пассивность ребенка должна насторожить родителей Педагог Май назвала систематическую пассивность ребенка тревожным признаком

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Систематические пассивность и потеря интереса у ребенка должны насторожить родителей, заявила «Газете.Ru» педагог Марина Май. Эксперт отметила, что такое состояние порой перерастает в хроническую апатию.

Сигналом тревоги является то, когда вы видите, что «ничего не делает» превращается в систему: ребенок часто говорит: «мне скучно», начинает отказываться от игр или занятий, которыми раньше увлекался, не хочет выходить на улицу, сидит в гаджете, листает что-то без интереса, — объяснила Май.

Она предположила, что в таком случае речь идет не об отдыхе, а о «потере внутреннего импульса». По ее словам, систематическая пассивность — признак внутренней опустошенности. Без своевременного вмешательства она может превратиться в постоянное безразличие и даже привести к утрате жизненных ориентиров, предупредила педагог.

Психолог Олеся Покусаева ранее посоветовала взрослым всячески избегать конфликтов с детьми в пубертате. Резкие эмоциональные всплески у ребенка в период полового созревания — это следствие гормональной перестройки, пояснила эксперт.