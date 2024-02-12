Педагог рассказала, каким должен быть «правильный» детский сад Педагог Замыслова: дети любят ходить в сады с высокой культурой взаимодействия

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В основе детского удовольствия от посещения детсада лежит наличие особой культуры взаимодействия воспитателей и воспитанников, рассказала в беседе с порталом «Страсти» кандидат педагогических наук Анна Замыслова. По ее словам, в хорошем детском саду есть психолог, работа которого является комплексной технологией поддержки и помощи по развитию, обучению, воспитанию и социализации ребенка.

Устанавливая доверительный личностный контакт с каждым ребенком, поддерживая его уверенность в себе, мы воспитываем самостоятельность и инициативность, <...> закладываем традиции гармоничных и уважительных межличностных взаимоотношений в коллективе, — рассказала специалист.

Она подчеркнула, что грамотный психологический уход учит детей понимать и принимать, что чувствуют другие люди, развивает навыки общения со взрослыми и сверстниками. По словам эксперта, ровное, уважительнее отношение детей друг к другу помогает им быть любознательными, активными и гармонично развитыми.

Ранее психолог Полина Мамчур посоветовала родителям для поддержки ребенка во время болезни сохранять спокойствие и не показывать излишнего волнения. Специалист добавила, что также не стоит ограничивать детей, если врач не запретил какие-либо действия.