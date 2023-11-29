Педагог назвал глупостью запрет детям пользоваться телефонами в школе Учитель Ямбург: запрет телефонов в школе уместен лишь в качестве временной меры

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Идея запрета детям пользоваться мобильными телефонами в школе является глупостью, так как нарушает их права, заявил в беседе с НСН заслуженный учитель России Евгений Ямбург. При этом, по его словам, подобная мера может быть уместной как временная.

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении закон о запрете пользования телефонами на школьных уроках. Как пояснил соавтор законопроекта Михаил Берулава, телефоны отбирать не будут, но включить их можно будет только с разрешения учителей, в том числе на переменах.

Глупость очередная. Америку можно открыть, а закрыть уже нельзя. Этот закон будет противоречить конституционным нормам, потому что это частная собственность детей и родителей, это оперативная форма связи, и отобрать телефон не имеет права ни охранник, ни учитель, — отметил Ямбург.

В качестве примера правильных действий педагог привел школу, где работает сам. Там сейчас введен «временный запрет», связанный с конкретным инцидентом. Как рассказал учитель, на собрании управляющего совета с участием старшеклассников, родителей и представителей учредителей было принято решение временно запретить пользоваться телефонами и разрешить только в том случае, «если эти гадости не будут повторяться».

Тут все очень диалектично. В этой ситуации был достигнут консенсус, <...> надо быть мудрыми и гибкими, без резких движений, — пояснил преподаватель.

Ранее родительское сообщество в России выразило озабоченность принятым в первом чтении законом о запрете на использование смартфонов в школах. Для многих автоматически встал вопрос, как оставаться на связи с детьми и отслеживать их местонахождение.