Педагог объяснила, зачем учиться красиво писать Педагог Гаврилина: умение красиво писать поможет лучше запомнить материал

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Умение красиво писать поможет лучше запомнить материал, так как, стараясь выводить буквы аккуратнее, человек вдумчивее относится к написанному, пояснила педагог Алиса Гаврилина. В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что, если записывать конспекты наспех, будет трудно сохранить в памяти информацию.

Чем медленнее, вдумчивее, аккуратнее мы пишем, тем лучше запоминаем написанный материал. Это можно протестировать даже взрослому человеку на примере конспекта. Если вы записываете конспект наспех, скорее всего, через час вы уже не вспомните всех деталей написанного, — пояснила педагог.

Кроме того, концентрация на аккуратности письма формирует дисциплину и повышает способности к обучению. Гаврилина добавила, что в школе красивый почерк является проявлением вежливости к учителю. Так школьник может невербально проявить заботу: педагогу не придется тратить лишнее время на проверку его работы.

Калинина ранее рассказала, что письмо от руки позволяет детям развивать моторику и память. Специалист отметила, что, делая заметки, ребенок вовлекает в работу различные структуры мозга. Это также позволяет лучше фокусироваться и положительно отражается на дисциплине.