Педагог назвала признаки хорошего репетитора для подготовки к ЕГЭ Педагог Костюкова: профессиональный репетитор сам регулярно сдает ЕГЭ

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Чтобы успеть хорошо подготовиться к ЕГЭ с помощью репетитора, необходимо обратить внимание на опыт и образование педагога, рассказала «Газете.Ru» преподаватель английского языка Софья Костюкова. По словам специалиста, важно, чтобы педагог не только специализировался на подготовке к ЕГЭ, но и сам регулярно сдавал эти экзамены.

Нужен не просто хороший предметник, а человек, который специализируется именно на подготовке к ЕГЭ. Хорошо, если преподаватель сам регулярно сдает ЕГЭ. Поищите отзывы тех учеников, которые сдали экзамен под руководством этого преподавателя. Одно дело ― написать «Готовлю к ЕГЭ 20 лет», другое ― делать это хорошо, — отметила она.

Также о профессионализме педагога, по словам Костюковой, будет свидетельствовать и тот факт, если он сам не переставал учиться и повышал свою квалификацию. Кроме того, хорошим знаком будет, если репетитор предложит ученику пройти пробное тестирование, построит план обучения, а в процессе занятий будет давать домашние задания и разбирать ошибки.

Методист Елена Провозен ранее посоветовала при желании быстрее освоить профессию лучше выбирать для поступления колледж вместо вуза. Она отметила, что школьники, окончившие девять классов, уже через четыре года обучения в техникуме получают профессию и могут устроиться на работу по специальности.