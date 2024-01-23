Педагог нашла способы привить ребенку любовь к учебе Педагог Май посоветовала воспитывать в ребенке целеустремленность

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Чтобы привить ребенку любовь к учебе, необходимо воспитывать в нем целеустремленность, посоветовала кандидат педагогических наук Марина Май. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что родители не должны сразу же выполнять все желания детей, чтобы не препятствовать развитию этого качества.

Исполняя все желания ребенка, родители невольно препятствуют развитию у него важнейшего качества личности — целеустремленности. <...> Процесс обучения — это и есть постоянное движение к цели. И если целеустремленность отсутствует, то напрочь отсутствует и желание добиваться выполнения поставленных задач, — пояснила педагог.

Прививать любовь к учебе нужно с дошкольного возраста: именно в это время формируется мозг, закладывается фундамент личности и навыков. По словам Май, от природы дети проявляют любознательность: изучают окружающий мир на ощупь и на вкус. Она призвала родителей не мешать этому процессу, чтобы не нарушить формирование личности.

Часто проблемы с учебой начинаются, когда ребенок сталкивается с трудностями. Например, ему сложно концентрировать внимание, быстро писать или слушать учителя. Это приводит к стрессам. В таком случае педагог рекомендует совместно с ребенком выявить, что мешает ему учиться. Иногда взрослым стоит помочь с выполнением каких-либо заданий. Важно поддержать ребенка и объяснить, что ошибки — это нормально.

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