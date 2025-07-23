Печеночный соус, который удивит, — странно звучит, но вкусно

Печеночный соус — бюджетный, быстрый и очень ароматный вариант для гарниров. Он хорошо сочетается с кашами, картофелем, овощами и помогает сделать привычные блюда насыщеннее. За счет добавления свеклы соус получается красивого цвета и мягкого вкуса. Попробуйте приготовить — результат вас приятно удивит.

Ингредиенты на 1 порцию

Куриная печень — 100 г

Репчатый лук — 0,5 головки

Куриный бульон — 0,5 стакана

Вареная свекла — 50 г

Ржаная мука — 0,5 ч. л.

Растительное масло — 3 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Душистый перец — 0,5 ч. л.

Лавровый лист, соль — по вкусу

Сливочное масло — по желанию

Как приготовить печеночный соус

Шаг 1.

Сначала сварите бульон: половину куриного огузка залейте водой (примерно 2/3 стакана), добавьте лавровый лист и дольку лука. По желанию — немного уксуса, чтобы убрать запах. Варите 30 минут на слабом огне под крышкой.

Шаг 2.

Пока варится бульон, нарежьте печень мелкими кусочками, а половинку луковицы порубите. В сотейнике разогрейте растительное масло, можно добавить немного сливочного, и пассеруйте лук до прозрачности. Добавьте печень и жарьте пару минут, пока она слегка не посветлеет.

Шаг 3.

К печени добавьте тертую свеклу и ржаную муку, перемешайте. Влейте бульон и взбейте соус блендером до однородности. Добавьте лимонный сок и молотый перец, варите еще минуту, помешивая.

Шаг 4.

Регулируйте густоту по вкусу: если хотите гуще, варите дольше, если жидкий — добавьте бульона. Полейте готовым горячим соусом гарнир и подавайте. Особенно хорошо сочетается с гречкой и маринованными овощами.

Почему стоит попробовать этот соус?

Он прост, доступен и помогает разнообразить ужин, даже если в холодильнике минимум продуктов. Печеночный соус с оттенком свеклы понравится любителям экспериментов и тем, кто ценит домашнюю кухню.

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