Печенье сабле — французская нежность с шоколадными нотками

Этот изысканный рецепт печенья сабле от Пьера Эрме с нашими небольшими улучшениями станет украшением вашего чаепития. Нежное рассыпчатое тесто с тонким ароматом какао и ванили буквально тает во рту. Попробуйте этот французский десерт в домашнем исполнении!
Почему вам понравится этот рецепт?
- Идеальный баланс хрустящей корочки и нежной текстуры.
- Утонченный вкус с шоколадными нотками.
- Профессиональный рецепт с доступными ингредиентами.
- Возможность экспериментировать с формами.
- Быстрое приготовление — всего 30 минут.
Ингредиенты
- Сливочное масло — 125 г (комнатной температуры)
- Сахарная пудра — 70 г + для посыпки
- Яичный белок — 1 шт.
- Мука — 130 г
- Какао-порошок — 15 г
- Ваниль — щепотка
- Соль — щепотка
- Разрыхлитель — щепотка
Пошаговый рецепт
- Взбейте белок со щепоткой соли до пены, постепенно добавляя 1 ст. л. сахарной пудры.
- Отдельно взбейте мягкое масло с оставшейся сахарной пудрой.
- Смешайте сухие ингредиенты: муку, какао, разрыхлитель и ваниль.
- Соедините масляную смесь со взбитым белком.
- Постепенно добавляйте сухую смесь, вымешивая мягкое эластичное тесто.
- Переложите тесто в кондитерский мешок с насадкой.
- Отсадите печенье на противень, придав желаемую форму (традиционно W).
- Выпекайте 10 минут при 180 °C до легкого румянца.
- Остудите и посыпьте сахарной пудрой.
Полезные советы
- Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
- Для более насыщенного вкуса используйте качественное какао.
- Тесто можно формовать ложкой, если нет кондитерского мешка.
- Не пересушивайте печенье — оно должно оставаться нежным внутри.
- Храните в герметичной упаковке до 5 дней.
Это печенье особенно хорошо сочетается с утренним кофе или вечерним травяным чаем. Удвойте порцию — оно исчезает мгновенно!
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