Печенье сабле — французская нежность с шоколадными нотками

Этот изысканный рецепт печенья сабле от Пьера Эрме с нашими небольшими улучшениями станет украшением вашего чаепития. Нежное рассыпчатое тесто с тонким ароматом какао и ванили буквально тает во рту. Попробуйте этот французский десерт в домашнем исполнении!

Почему вам понравится этот рецепт?

Идеальный баланс хрустящей корочки и нежной текстуры.

Утонченный вкус с шоколадными нотками.

Профессиональный рецепт с доступными ингредиентами.

Возможность экспериментировать с формами.

Быстрое приготовление — всего 30 минут.

Ингредиенты

Сливочное масло — 125 г (комнатной температуры)

Сахарная пудра — 70 г + для посыпки

Яичный белок — 1 шт.

Мука — 130 г

Какао-порошок — 15 г

Ваниль — щепотка

Соль — щепотка

Разрыхлитель — щепотка

Пошаговый рецепт

Взбейте белок со щепоткой соли до пены, постепенно добавляя 1 ст. л. сахарной пудры. Отдельно взбейте мягкое масло с оставшейся сахарной пудрой. Смешайте сухие ингредиенты: муку, какао, разрыхлитель и ваниль. Соедините масляную смесь со взбитым белком. Постепенно добавляйте сухую смесь, вымешивая мягкое эластичное тесто. Переложите тесто в кондитерский мешок с насадкой. Отсадите печенье на противень, придав желаемую форму (традиционно W). Выпекайте 10 минут при 180 °C до легкого румянца. Остудите и посыпьте сахарной пудрой.

Полезные советы

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Для более насыщенного вкуса используйте качественное какао.

Тесто можно формовать ложкой, если нет кондитерского мешка.

Не пересушивайте печенье — оно должно оставаться нежным внутри.

Храните в герметичной упаковке до 5 дней.

Это печенье особенно хорошо сочетается с утренним кофе или вечерним травяным чаем. Удвойте порцию — оно исчезает мгновенно!

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