Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 19:26

Печенье сабле — французская нежность с шоколадными нотками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот изысканный рецепт печенья сабле от Пьера Эрме с нашими небольшими улучшениями станет украшением вашего чаепития. Нежное рассыпчатое тесто с тонким ароматом какао и ванили буквально тает во рту. Попробуйте этот французский десерт в домашнем исполнении!

Почему вам понравится этот рецепт?

  • Идеальный баланс хрустящей корочки и нежной текстуры.
  • Утонченный вкус с шоколадными нотками.
  • Профессиональный рецепт с доступными ингредиентами.
  • Возможность экспериментировать с формами.
  • Быстрое приготовление — всего 30 минут.

Ингредиенты

  • Сливочное масло — 125 г (комнатной температуры)
  • Сахарная пудра — 70 г + для посыпки
  • Яичный белок — 1 шт.
  • Мука — 130 г
  • Какао-порошок — 15 г
  • Ваниль — щепотка
  • Соль — щепотка
  • Разрыхлитель — щепотка

Пошаговый рецепт

  1. Взбейте белок со щепоткой соли до пены, постепенно добавляя 1 ст. л. сахарной пудры.
  2. Отдельно взбейте мягкое масло с оставшейся сахарной пудрой.
  3. Смешайте сухие ингредиенты: муку, какао, разрыхлитель и ваниль.
  4. Соедините масляную смесь со взбитым белком.
  5. Постепенно добавляйте сухую смесь, вымешивая мягкое эластичное тесто.
  6. Переложите тесто в кондитерский мешок с насадкой.
  7. Отсадите печенье на противень, придав желаемую форму (традиционно W).
  8. Выпекайте 10 минут при 180 °C до легкого румянца.
  9. Остудите и посыпьте сахарной пудрой.

Полезные советы

  • Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
  • Для более насыщенного вкуса используйте качественное какао.
  • Тесто можно формовать ложкой, если нет кондитерского мешка.
  • Не пересушивайте печенье — оно должно оставаться нежным внутри.
  • Храните в герметичной упаковке до 5 дней.

Это печенье особенно хорошо сочетается с утренним кофе или вечерним травяным чаем. Удвойте порцию — оно исчезает мгновенно!

Ищете способ сделать лук мягким и вкусным без резкого запаха? Этот рецепт маринования без уксуса и лимона превратит обычный лук в нежную, сочную закуску. Никакой горечи — только приятный аромат и мягкий вкус.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинская армия останется без наемников из Колумбии
Стало известно, сколько медсестер в России не выдерживают и года работы
Лукашенко боится «получить по ушам» из-за ситуации с картофелем
Российские войска унизили США, уничтожив почти все Abrams на СВО
Трамп хочет усилить тарифное давление на ЕС
Пропавшую в Германии кошку спустя пять лет обнаружили в американском селе
Дерипаска подал иск против журналистов
Названа необычная цель для российских ракет «Вихрь»
«Томагавки» уже на Украине? Что доставили морем в Одессу
В США раскрыли, как ультиматум Трампа повлияет на мировой рынок нефти
Китай ответит Европе на одно решение в рамках новых санкций
В соцсетях высмеяли позолоченные апартаменты Кадышевой
В Баку заявили, что запросы задержанных россиян на медпомощь удовлетворены
МВД Уфы начало проверку после издевательств в пансионате
Россия вышла из договора о военном сотрудничестве с Германией
Киев против Мединского, «подарок» от Белоусова, новые санкции: что дальше
«Умри, но сделай»: Лукашенко жестко поставил задачи для предприятий
Разъяренные родственники пропавших солдат ВСУ вышли на Майдан
Украинский экс-министр раскрыл всю правду о Зеленском
«Сослали в отстойник». Умеров больше не глава МО: как это скажется на СВО
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне
Европа

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне

Удар возмездия и окружение Красноармейска: новости СВО к утру 17 июля
Регионы

Удар возмездия и окружение Красноармейска: новости СВО к утру 17 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.