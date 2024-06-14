Пчёлы-мигранты заражают российских. Мед исчезнет, люди вымрут?

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Среднерусские пчелы находятся под угрозой вымирания, считают ученые Уфимского федерального исследовательского центра РАН. По словам специалистов, пчелы оказались заражены опасными заболеваниями, которые способны буквально разъедать их изнутри. NEWS.ru поговорил с экспертами и узнал, почему гибнут пчелы в России, откуда взялась эта зараза и грозит ли им полное исчезновение.

Что известно о массовой гибели среднерусских пчел

В марте 2023 года Россельхознадзор временно запретил ввоз пчелиных семей из Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Причиной стали систематические нарушения карантинных мер при импорте насекомых из этих республик. Кроме того, оказалось что пчелы из Киргизии были заражены нозематозом — одноклеточными паразитами. Как заявляют уфимские специалисты, попали в Россию и зараженные пчелы из Узбекистана, что привело к распространению болезни.

По оценкам доктора биологических наук Уфимского федерального исследовательского центра РАН Елены Салтыковой, нозематозом заражены около половины пчел, исследованных в Башкирии. Кроме того, весной 2024 года у пчел из Узбекистана были выявлены носители тропилелапсоза — заболевания, которое вызывает пчелиный клещ. В Минсельхозе Башкирии отметили его быстрое распространение. Ведомство приводит данные о том, что зараженные этим видом клеща пчелы поступают уже не только из Узбекистана, но и с юга России.

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Помимо переноса опасных заболеваний, распространение пчел из Центральной Азии чревато размытием генофонда, утверждает Салтыкова. Ученые также отмечают проблему скрещивания среднеазиатских пород со среднерусскими пчелами. Первые более продуктивны, но не адаптированы к суровым российским зимам, поэтому в случае их скрещивания со среднерусской пчелой ученые предрекают такому потомству гибель.

Если проблема не будет решена, специалист прогнозирует исчезновение среднерусской пчелы в России через 10 лет.

Какие регионы находятся под угрозой

Клещ тропилелапс не живет на взрослых пчелах, а только в расплоде — яйцах, куколках, личинках, рассказал NEWS.ru президент Межрегионального союза пчеловодов Александр Кукс. В тех местностях, где пчелиная семья долго не размножается, клещ обычно гибнет. Особую опасность он представляет для южных регионов страны, Краснодарского и Ставропольского краев, Крыма, Ростовской области, отмечает пчеловод.

«Средней полосе России — Башкирии, Удмуртии — и Сибири это не грозит, там холода, как правило, уничтожают всю заразу», — пояснил Кукс.

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Что будет, если пчелы исчезнут?

Если пчелы вымрут, гибель человечества наступит через четыре года, предупреждают ученые. Не будет опыления, а значит, не выживут растения, животные и человек, рассказал заведующий сектором пчеловодства и аквакультуры Минсельхозпрода Республики Татарстан Динард Гатауллин.

Михаил Ембулаев разделяет мрачные прогнозы чиновника. При этом он считает, что в случае массового мора пчел человечеству останется жить не четыре года, а всего два.

«Если убрать пчел с планеты, человеку останется жить два года. Мед и другие продукты пчеловодов составляют лишь 2% от всей пользы, которую пчелы приносят человечеству. Таких опылителей, как пчелы, больше не существует в природе. Другие насекомые не опыляют и 10% от того, что опыляют они», — сказал Ембулаев.

Александр Кукс настроен более оптимистично: он считает, что в случае гибели пчел растения не исчезнут, поскольку существуют другие технологии опыления, а где-то этот процесс даже роботизирован.

«Я считаю, что пчелы останутся в любом случае. Гораздо более вероятно, что вымрет человек, чем пчелы. Они пережили не одну цивилизацию, в отличие от нас», — подытожил он.

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Это правда, что пчелы в России вымрут? Что думают пчеловоды

Проникновение тропилелапсоза в Россию не является новостью для пчеловодов, заболеваемость им наблюдается уже в течение семи лет, рассказала NEWS.ru Ольга Чупахина. Азиатский нозематоз, по ее словам, известен в сообществе пчеловодов еще дольше — первые случаи заболевания были зафиксированы 15 лет назад.

«Это всего лишь новый вид хорошо известного нам заболевания. По сути, нозематоз — это расстройство желудка. Однако азиатский ввезен из-за рубежа и может оказаться устойчивым к тем препаратам, которые получают все пчелы весной для профилактики распространенного у нас нозематоза», — пояснила Чупахина.

С ее мнением согласился Михаил Ембулаев. Он назвал азиатский нозематоз диареей, отметив, что данное заболевание часто проходит само собой во время медосбора.

«Если покормить пчел сахаром с препаратами для профилактики бактериозов, то риск заболевания снижается», — заметил Михаил Ембулаев в беседе с NEWS.ru.

Тропилелапсоз он считает более серьезной проблемой, поскольку клеща невозможно вывести из пчелиного потомства, в котором он обитает. Яйца, куколки и личинки пчел нельзя подвергнуть воздействию химии, в отличие от взрослой пчелы, с которой можно убрать до 99% тропилелапсов, добавил специалист.

Александр Кукс тоже считает пчелиного клеща опасным, поскольку он уничтожает всю пчелиную семью полностью. При этом он не видит предпосылок для вымирания среднерусской пчелы и считает проблему мора медоносных насекомых более актуальной для южных регионов страны.

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«Клещ не выдержит русскую зиму, все-таки ему нужен жаркий климат, в холодном он просто не выживет. Поэтому даже если зараженные пчелы вымрут, те, кто переживет зиму, уже не будут поражены клещом. Следовательно, все пчелы не могут исчезнуть», — объяснил Кукс.

Ольга Чупахина назвала смелым заявление ученых о том, что завоз узбекских пчел способен привести к исчезновению среднерусской пчелы. Она заверила, что существуют средства, с помощью которых можно снизить зараженность той или иной пчелиной семьи. Их эффективность составляет примерно 95%.

Ключевым в вопросе выживания пчел является грамотный уход, считает Михаил Ембулаев.

«У хорошего пчеловода пчелы точно выживут. Злейший враг человека — это неаккуратный, безалаберный, не знающий своего дела пчеловод», — подытожил эксперт.

Почему пчел везут из Узбекистана

Пчел ввозят из Центральной Азии, потому что они стоят дешевле, считает Михаил Ембулаев, руководитель центра по пчеловодству Тимирязевской сельхозакадемии. Кроме того, ввозимые пчелы более просты в разведении по сравнению со среднерусской пчелой.

«Среднерусская пчела очень продуктивная, зимостойкая, одна у нее есть один минус — с ней очень тяжело работать. Эти пчелы очень агрессивны, любят роиться. При осмотре улья такая пчела особо свирепа. Узбекские пчелы в этом смысле легче в разведении», — рассказал Ембулаев.

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Ольга Чупахина, президент Союза «Пчеловодство», тоже говорит, что страны Средней Азии демпингуют и продают пчел в два раза дешевле, поэтому на них всегда будет спрос. При этом те, кто ввозит пчел, не признаются, что насекомые заражены, отмечает она.

«Нужно создавать свои хозяйства, которые будут производить пчел. Пока отказаться от ввоза мы не можем, так как сами не в состоянии удовлетворить спрос. Пчел все равно будут закупать, нелегально. И тогда мы вообще не будем знать, что к нам везут», — пояснила специалист.

Она добавила, что в России пока отсутствует развитая культура разведения пчел, при которой пчеловоды не покупали бы насекомых, например, в Узбекистане.

Как спасти русских пчел

Александр Кукс поддерживает идею о запрете ввоза пчел из-за рубежа. В случае если это невозможно, он предлагает увеличить карантин после ввоза пчелиных семей из-за границы с месяца до года. По мнению ученого, в России также нужно создавать заповедники, в которые запрещено ввозить другие породы, это поможет сохранить разные виды медоносных насекомых.

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С идеей ужесточения карантина при ввозе пчел согласна и Чупахина, при этом, по ее мнению, российские специалисты должны отслеживать состояние пчел уже на этапе подготовки пакетов к отправке из Узбекистана.

По ее словам, необходимо сразу выделить несколько пасек, которые отечественные специалисты будут исследовать на наличие у пчел различных заболеваний. Чупахина напомнила, что после ввоза пчел необходимо держать на карантине, а в случае выявления заболеваний своевременно лечить.

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