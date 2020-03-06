https://static.news.ru/photo/45754818-5f94-11ea-8cd8-fa163e074e61_660.jpg Павел Майков Фото: АГН «Москва»

Актёр Павел Майков, известный по роли Вити Пчёлкина в сериале «Бригада», назвал Россию нищей страной и поспорил с высказыванием президента Владимира Путина о растущем числе хороших специалистов в РФ.

По мнению артиста, граждане России бегут в другие государства для того, чтобы иметь там возможность лучше жить и больше зарабатывать. Майков сказал, что не может согласиться с Путиным по поводу роста количества специалистов. В России, отметил звезда «Бригады», закрываются заводы, все институты платные, не осталось ПТУ, а к школьному образованию и вовсе есть «большие вопросы».

Затем актёр прокомментировал высказывание президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльмана Мехтиева о том, что каждый четвёртый гражданин РФ, на котором «висят» кредиты, испытывает серьёзные трудности с возвратом задолженности.

Ну и что? Да, нищая страна. Конечно, они будут иметь просрочку по платежам, думаю, может быть и не каждый четвёртый, а каждый третий имеет просрочку по кредиту. Поскольку у нищих нет денег, им нечем платить, — цитирует Майкова НСН.

Как ранее передавал NEWS.ru, российский актёр Алексей Панин заявил, что хочет переехать из России. Он отметил, что хотел бы жить в Испании.

Панин принял участие в программе «В гостях у Гордона», в которой подтвердил, что уезжает. Он заявил, что готов работать там даже грузчиком. По словам Панина, «ноги его больше не будет в России».