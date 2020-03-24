https://static.news.ru/photo/1c294854-6e5f-11ea-91ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos.ru

Реставрация павильона № 30 «Микробиологическая промышленность» на ВДНХ завершится осенью текущего года. Зданию, построенному в 1938-1939 годах, вернут облик 1954 года, когда оно было реконструировано по проектору архитектора Валентины Бочкарёвой.

Площадь павильона составляет 800 кв. м. В его оформлении преобладают декоративные элементы с изображением подсолнухов и маков. Здание закрыли на реставрацию в 2018 году из-за его аварийного состояния.

В настоящее время специалисты укрепили фундаменты и обновили каркасы стен. Сейчас они восстанавливают лепной и деревянный декор, передаёт mos.ru.

Также во время работ под слоем краски была обнаружена уникальная живопись, сообщает «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что памятник маршалу Жукову на Манежной площади в Москве сменили на временную копию для проведения реставрационных работ. Как сообщили в департаменте культурного наследия столицы, вид монумента останется прежним.