https://static.news.ru/photo/196f9620-3ebe-11ea-8fa4-fa163e074e61_660.jpg Павел Одеров Фото: gazprom-neft.ru

Совет директоров «Газпром нефти» назначил бывшего руководителя департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Павла Одерова заместителем генерального директора компании.

В сферу ответственности нового заместителя генерального директора войдут вопросы развития международного бизнеса компании, — говорится в сообщении «Газпром нефти».

Ранее занимавший эту должность Владислав Барышников стал советником гендиректора компании.

Павлу Одерову 40 лет, он окончил Госуниверситет нефти и газа им. И. М. Губкина по специальностям «экономика» и «менеджмент», работал в «Газпром экспорте» и в департаменте внешнеэкономической деятельности «Газпрома».

Как писал NEWS.ru, Совет директоров «Газпрома» утвердил новую дивидендную политику. Планируется, что в течение трёх ближайших лет компания выйдет на выплату дивидендов в размере 50% от скорректированной чистой прибыли за год. Сообщается, что по итогам 2017 и 2018 годов на дивиденды у компании ушло 26,6% и 27% прибыли, а их размер составлял 8,04 рубля и 16,6 рубля на бумагу.