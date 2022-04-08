Павел Гусев: «Эти новые поправки для нас абсолютная загадка» 

В Государственную думу 6 апреля были
— Что именно в новых поправках, внесённых в Думу, не понравилось комиссии?
— Мы считаем, что депутаты Государственной думы не должны принимать законы, которые не соответствуют законодательству и Конституции России. К тому же сам по себе этот законопроект наносит серьёзнейший ущерб свободе слова и вообще работе журналистов в нашей стране.
— Однако СМИ уже сейчас легко блокируются и без этого законопроекта. В чём же смысл документа и, соответственно, такой реакции СПЧ на него?
— В том-то и дело: эти новые поправки для нас абсолютная загадка. Поэтому мы и выступили против них. На сегодняшний день в связи с проводимой операцией на Украине уже принято несколько поправок к законодательным актам, которые позволяют государственным структурам и блокировать, и закрывать СМИ, и приостанавливать их работу. Существует масса возможностей для Роскомнадзора, у него уже и так очень много полномочий в этом направлении. Не говоря уже о том, что есть такие вещи, как предупреждения, которые можно обжаловать. Иными словами, уже есть достаточно продуманная система. Можно по-разному к ней относиться, но она продумана. Эти же поправки демонстрируют только очень низкий уровень юридических знаний у тех депутатов, которые их вносили.
— Это не может быть следствием лоббизма со стороны Генпрокуратуры, которая хочет себе больше полномочий?
— Я так не думаю.
— Почему?
— Ну вот такая моя позиция. Мне кажется, что это инициатива депутатов.
— Если встреча с представителями Думы и Совфеда, которой вы добиваетесь, состоится, вы будете поднимать вопрос о том, что уже действующие законы о блокировке и ликвидации СМИ, о которых вы говорили, чрезмерные?
— Если подобная встреча где-либо состоится, то тогда мы, естественно, будем высказывать свою позицию.
— Но она заключается в том, что действующие меры чрезмерные, или вы считаете их оправданными?
— Мы уже поднимали эти вопросы. В том числе и на встрече с президентом России. Эти вопросы мы поднимаем регулярно. Однако подчеркну, что в нынешних условиях определённые меры необходимы. Потому что ряд сайтов, особенно в последнее время, занимаются чистой провокацией и распространением фейков. На мой взгляд, это недопустимо.
— Недопустимо вообще или в конкретный момент?
— Во время специальной операции.
— Вы хотите встретиться с кем-то конкретным в парламенте?
— Нет, зачем? Есть в Госдуме комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи. Вот с ним и надо встречаться.