Павел Гусев: «Эти новые поправки для нас абсолютная загадка» 

В Государственную думу 6 апреля были внесены поправки, в которых предлагается наделить Генеральную прокуратуру правом без суда блокировать и ликвидировать СМИ. Также, согласно документу, ведомству должна быть предоставлена возможность закрывать российские представительства иностранных СМИ в качестве зеркальных мер в случае запрета на работу отечественных медиа за рубежом. Проект поправок вызвал острую критику со стороны комиссии по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте по правам человека (СПЧ). Её члены направили в Госдуму и Совет Федерации заявление, в котором, в частности, предлагается провести встречу для разъяснения позиции медиасообщества. Председатель комиссии и главный редактор «Московского Комсомольца» Павел Гусев в интервью NEWS.ru объяснил, чем именно недовольны члены СПЧ.

— Что именно в новых поправках, внесённых в Думу, не понравилось комиссии?

— Мы считаем, что депутаты Государственной думы не должны принимать законы, которые не соответствуют законодательству и Конституции России. К тому же сам по себе этот законопроект наносит серьёзнейший ущерб свободе слова и вообще работе журналистов в нашей стране.

— Однако СМИ уже сейчас легко блокируются и без этого законопроекта. В чём же смысл документа и, соответственно, такой реакции СПЧ на него?

— В том-то и дело: эти новые поправки для нас абсолютная загадка. Поэтому мы и выступили против них. На сегодняшний день в связи с проводимой операцией на Украине уже принято несколько поправок к законодательным актам, которые позволяют государственным структурам и блокировать, и закрывать СМИ, и приостанавливать их работу. Существует масса возможностей для Роскомнадзора, у него уже и так очень много полномочий в этом направлении. Не говоря уже о том, что есть такие вещи, как предупреждения, которые можно обжаловать. Иными словами, уже есть достаточно продуманная система. Можно по-разному к ней относиться, но она продумана. Эти же поправки демонстрируют только очень низкий уровень юридических знаний у тех депутатов, которые их вносили.

— Это не может быть следствием лоббизма со стороны Генпрокуратуры, которая хочет себе больше полномочий?

— Я так не думаю.

— Почему?

— Ну вот такая моя позиция. Мне кажется, что это инициатива депутатов.

— Если встреча с представителями Думы и Совфеда, которой вы добиваетесь, состоится, вы будете поднимать вопрос о том, что уже действующие законы о блокировке и ликвидации СМИ, о которых вы говорили, чрезмерные?

— Если подобная встреча где-либо состоится, то тогда мы, естественно, будем высказывать свою позицию.

Государственная дума Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Но она заключается в том, что действующие меры чрезмерные, или вы считаете их оправданными?

— Мы уже поднимали эти вопросы. В том числе и на встрече с президентом России. Эти вопросы мы поднимаем регулярно. Однако подчеркну, что в нынешних условиях определённые меры необходимы. Потому что ряд сайтов, особенно в последнее время, занимаются чистой провокацией и распространением фейков. На мой взгляд, это недопустимо.

— Недопустимо вообще или в конкретный момент?

— Во время специальной операции.

— Вы хотите встретиться с кем-то конкретным в парламенте?

— Нет, зачем? Есть в Госдуме комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи. Вот с ним и надо встречаться.