Павел Дуров удостоился в США звания «хулигана года»

https://static.news.ru/photo/3fcf88ec-3964-11eb-a74f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Основатель мессенджера Telegram и социальной сети «Вконтакте» Павел Дуров возглавил рейтинг «главных хулиганов года», составленный американским изданием Politico.

Социальные медиа задумывались как средство сделать мир более единым, но вместо этого они отдаляют людей друг от друга — именно этот феномен подтверждает российский предприниматель Павел Дуров со своим приложением Telegram, — пишут авторы рейтинга.

В издании отметили, что мессенджер Дурова является «убежищем» свободы слова, и отражением идеалов своего «загадочного создателя». При этом Telegram становится все более популярным на Западе среди организаторов массовых движений.

Ранее Павел Дуров рассказал, что поможет сохранить молодость и здоровье. По его словам, необходимо отказаться от употребления алкоголя, так как он делает человека визуально старше. Также нужно хорошо высыпаться, не переедать и заниматься спортом.

Как писал NEWS.ru, Павел Дуров ранее обвинил российские СМИ в искажении смысла его высказываний. По его словам, причиной ошибок является некорректная работа алгоритма Google Translate. Он призвал сотрудников СМИ работать с оригиналами текстов напрямую и указывать факт и источник перевода при цитировании.