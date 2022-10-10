Павел Дуров «отменил» свой день рождения из-за «непростых времен в мире»

Фото: durov/vk.com

Павел Дуров

Сегодня, 10 октября, основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову исполнилось 38 лет. Однако в своем официальном канале он заявил, что «отменяет» праздник из-за непростой ситуации в мире. Дуров написал, что ему по-прежнему 37 лет.

Спасибо за пожелания на день рождения. Однако я решил отменить 38-летие из-за непростых времен в мире. Так что мне все еще 37, — сказал разработчик.

Утром 10 октября пользователи мессенджера Telegram из России сообщили о массовых сбоях в работе приложения. В частности, жаловались на то, что сообщения в приложении приходят с большой задержкой или не прогружаются вовсе. Также были проблемы с отправкой и получением медиафайлов. По данным Downdetector, сбои начали появляться около 09:12 по московскому времени.

Ранее Дуров раскритиковалWhatsApp. По мнению программиста, мессенджер является потенциально опасным приложением для пользователей. В качестве доказательства он привел недавнее сообщение от разработчиков WhatsApp, в котором говорится, что для получения информации хакерам достаточно переслать своей жертве видеоролик или запустить онлайн-звонок.