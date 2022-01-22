Дуров предупредил о последствиях запрета криптовалют в России

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал инициативу Центробанка по запрету криптовалют в России. Он отметил, что ни одна развивающаяся страна не пойдёт на такой шаг, потому что это вызовет отток IT-специалистов из государства и уничтожит ряд отраслей высокотехнологичной экономики.

Такой запрет неизбежно затормозит развитие блокчейн-технологий в целом. Эти технологии повышают эффективность и безопасность многих видов человеческой деятельности — от финансов до искусства, — написал в Telegram Дуров.

Он напомнил, что многие страны, наоборот, стараются развивать блокчейн-технологии и принимают для этого прогрессивные законы. По его словам, эти государства не намереваются оставаться на обочине технологического и экономического процессов. Дуров добавил, что стремление контролировать движение криптовалют разумно, однако оно не должно полностью запрещать их использование.

Рекомендуя наложить тотальный запрет на криптовалюты, ЦБ РФ предлагает выплеснуть с водой и ребёнка. Такой запрет едва ли остановит недобросовестных игроков, но поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере, — заключил создатель Telegram.

Центробанк предложил запретить криптовалюту и майнинг на территории России, включая любые операции. По мнению регулятора, распространение криптовалют угрожает благосостоянию граждан и финансовой стабильности, а также способствует расширению нелегальной деятельности.