Павел Астахов выступил за возвращение смертной казни Адвокат Астахов: смертная казнь поможет восстановить социальную справедливость

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Павел Астахов

Возвращение смертной казни поможет восстановить социальную справедливость, считает заслуженный юрист России, адвокат Павел Астахов. В беседе с «Царьградом» он подчеркнул, что родственники и близкие жертв теракта в «Крокус Сити Холле» навряд ли сочтут справедливым, если государство «возьмет преступников на полное обеспечение».

Одна из важнейших задач — восстановление социальной справедливости. И теперь задайте вопрос семьям убитых в этой террористической атаке: они считают, что социальная справедливость будет восстановлена, когда государство возьмет преступников на полное обеспечение и будет их пожизненно кормить? — пояснил Астахов.

По мнению адвоката, некорректно говорить, что исполнители наказания будут уподобляться самим убийцам. Как уточнил юрист, мера будет применяться в соответствии с законом после публичного рассмотрения дела и вынесения приговора. Сами же террористы, пояснил Астахов, «не выносили никому приговор», а «просто пришли и расправились» с людьми.

Против возвращения смертной казни ранее выступила член СПЧ, правозащитница Ева Меркачева. Она подчеркнула, что вместо следует дать всем пожизненно заключенным возможность самим обеспечивать себя в колонии, чтобы компенсировать траты на свое содержание.