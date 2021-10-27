Патрушев заявил об угрозе кибербезопасности из-за перевода на удалёнку

Перевод людей на удалённую работу из-за пандемии сопровождается нарушением правил кибербезопасности. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он обратился к руководителям регионов с требованием принять меры, чтобы не допустить нарушения в IT-сфере. Одним из ключевых способов защиты он назвал скорейший переход на использование отечественного софта, передаёт РИА Новости.

При переводе сотрудников и служащих в связи с пандемией коронавирусной инфекции на удалённый режим работы существенное количество каналов доступа к служебным информационным системам не были в должной мере защищены, не соблюдались правила безопасности при работе на компьютерах, — сказал Патрушев на прошедшем по видеосвязи совещании по вопросам безопасности в ЦФО.

По его словам, выявленные в ряде регионов ЦФО нарушения создают предпосылки к утечке служебной информации. В частности, речь идёт об отсутствии подключения всей необходимой информационной инфраструктуры к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак.

Для решения этой проблемы, по заявлению главы Совбеза, необходимо усилить работу по защите информационных ресурсов в госорганах за счёт ускорения перехода на отечественный софт, привлечения в органы власти специалистов по информационной безопасности и повышения эффективности предупреждения правонарушений и преступлений, совершаемых с использованием IT-технологий.

Ранее эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Баумана Виталий Вехов рассказал, что мошенники в Интернете часто сами ищут своих жертв, поэтому нужно быть крайне осторожным при общении с незнакомыми. По его словам, проявлять бдительность стоит даже при посещении сайтов с госуслугами.