Патрушев: урожай зерновых станет одним из лучших в истории России

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Урожай 2022 года в России должен быть достойным, а по зерновым — одним из лучших за всю историю нашей страны, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на полях Петербургского международного экономического форума, пишет ТАСС.

Прогнозируем хорошие показатели и по другим направлениям: в животноводстве, пищевой и перерабатывающей промышленности. Это гарантирует стабильную ситуацию на внутреннем рынке, а также позволит и далее развивать экспортный потенциал АПК, — сказал министр сельского хозяйства России.

Кроме того, Патрушев добавил, что даже западные санкции, возможно, не приведут к спаду в сельском хозяйстве. Он рассказал, что в первую очередь в России нужно обеспечить внутренний рынок, только потом можно будет определять экспортный потенциал.

Ранее синоптики рассказали, что погодные условия для вегетации сельскохозяйственных культур в Подмосковье и центре Европейской России в мае можно было назвать хорошими для урожая в этом году. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, залогом хорошего урожая является холодный май, так как в таком случае влага не испаряется из почвы.