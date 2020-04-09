Патрушев рассказал о росте интереса подростков к «колумбайн»-сообществам

https://static.news.ru/photo/33751db2-7b11-11ea-8776-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicola Zingarelli/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На Урале наблюдается повышенный интерес несовершеннолетних к «укоулмбайн»-сообществам в Сети, пропагандирующим насилие в школе. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Он отметил, что в 2019 году в Уральском федеральном округе был предотвращено три нападения подростков на одноклассников и педагогов с применением холодного и огнестрельного оружия, а также самодельной взрывчатки.

Патрушев указал на то, что влияние Интернета на сознание и поведение молодёжи всё возрастает и подчеркнул необходимость формирования новой информационной политики для подростковой аудитории, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве задержали подростка, который нанёс ножевые ранения своему приятелю. Причиной нападения стал конфликт между молодыми людьми в соцсети.