Патрушев рассказал о росте интереса подростков к «колумбайн»-сообществам

На Урале наблюдается повышенный интерес несовершеннолетних к «укоулмбайн»-сообществам в Сети, пропагандирующим насилие в школе. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
Он отметил, что в 2019 году в Уральском федеральном округе был предотвращено три нападения подростков на одноклассников и педагогов с применением холодного и огнестрельного оружия, а также самодельной взрывчатки.
Патрушев указал на то, что влияние Интернета на сознание и поведение молодёжи всё возрастает и подчеркнул необходимость формирования новой информационной политики для подростковой аудитории,
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве задержали подростка, который нанёс ножевые ранения своему приятелю. Причиной нападения стал конфликт между молодыми людьми в соцсети.
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