Патрушев рассказал о роли СВР в защите суверенитета и стабильности в РФ

https://static.news.ru/photo/6d48da7a-42a7-11eb-8908-fa163e074e61_660.jpg Николай Патрушев Фото: kremlin.ru

Секретарь Совета безопасности (СБ) Николай Патрушев поздравил сотрудников и ветеранов Службы внешней разведки (СВР) с её столетием. Он отметил, что каждая операция службы обеспечивает безопасность миллионов россиян, суверенитет, общественно-политическую стабильность, а также экономическое развитие и научно-технический прогресс страны.

Он также добавил, что СВР защищает внешнеполитические интересы России, её действия направлены на укрепление промышленного и оборонного потенциала страны.

Ваша служба ограждает общество и государство от потенциальных внешних угроз, постоянно удерживая в фокусе внимания такие сферы, как борьба с терроризмом и экстремизмом, пресечение каналов их финансирования, контроль над вооружениями, нераспространение оружия массового уничтожения, — цитирует Патрушева «Интерфакс».

При этом он отметил, что сотрудники ведомства зачастую рискуют жизнью вдали от родины, добывая «ценнейшие сведения».

Ранее NEWS.ru писал, что глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что СВР совместно с партнёрскими спецслужбами иностранных государств участвует в освобождении россиян и граждан других стран, ставших заложниками или оказавшихся в плену.

Прежде о подобной деятельности СВР официально не рассказывалось, о ней Нарышкин написал в статье к юбилею службы.