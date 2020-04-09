Патрушев предупредил об угрозе переброски террористов из Сирии в РФ

https://static.news.ru/photo/250064fe-7b0b-11ea-89b0-fa163e074e61_660.jpg Николай Патрушев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Угроза переброски боевиков из Ирака и Сирии в Россию сохраняется, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Он добавил, что в РФ действуют «спящие» ячейки террористических организаций, собирающих средства для финансирования радикалов.

Не прекращаются попытки переброски в нашу страну лиц, получивших боевой опыт в составе бандформирований в Сирии и Ираке, — приводит слова Патрушева ТАСС.

В конце 2019 года секретарь Совета безопасности также предупреждал о возможном вторжении боевиков в Центральную Азию. По словам Патрушева, обстановка в Афганистане продолжает ухудшаться, в стране укрепляется группировка ИГ («Исламское государство», запрещена в России).

Основные усилия бандиты сосредоточивают на закреплении своего присутствия на севере Афганистана, чтобы подготовить плацдарм для вторжения в Центральную Азию через Таджикистан и Туркменистан.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мужчину, который планировал совершить теракт, нейтрализовали в Мурманске. У него нашли оружие, СВУ и боеприпасы. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).