Патриоты призвали прокуратуру проверить слова Невзорова о Космодемьянской

Заявление с просьбой проверить высказывания журналиста Александра Невзорова о Зое Космодемьянской на предмет нарушения статьи УК о реабилитации нацизма направило в прокуратуру Российское военно-историческое общество (РВИО). Соответствующая информация размещена на сайте организации.
Радиоведущий Александр Невзоров, говоря о новом фильме «Зоя» <...> допустил следующее высказывание о подвиге Героя Советского Союза Зои Космодемьянской: «Заслуги-то никакой не было... Фанатик, исполняющий преступный приказ» <...> считаем данные высказывания имеющими признаки правонарушения по статье 354.1 УК РФ, — говорится в заявлении РВИО.
Организация подчёркивает, что заслуги Космодемьянской признаны государством. Свидетельством тому — звание Героя Советского Союза, присуждённое посмертно.
В РВИО отмечают, что попытки переоценить действия героя являются, по сути, клеветой на советское государство и могут трактоваться как фальсификация исторической правды.
Также патриоты указывают на то, что высказывание Невзорова было сделано в уничижительной форме, использовалась оскорбительная лексика. Всё это якобы направлено на отрицание подвига Космодемьянской и умаление памяти о Великой Отечественной войне.
Если журналиста признают виновным по приведённым фактам, ему грозит до пяти лет лишения свободы или штраф в размере до 500 тысяч рублей
Ранее NEWS.ru писал, что телеведущий Владимир Соловьёв назвал победившего, по его мнению, в «дуэли» между журналистом Александром Невзоровым и шоуменом Семёном Слепаковым, устроившими словесную перепалку в соцсетях.