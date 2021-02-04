Патриоты призвали прокуратуру проверить слова Невзорова о Космодемьянской

https://static.news.ru/photo/9cdd9c06-72ee-11e9-9b2e-fa163e074e61_660.jpg Александр Невзоров Фото: instagram.com/nevzorovofficial

Заявление с просьбой проверить высказывания журналиста Александра Невзорова о Зое Космодемьянской на предмет нарушения статьи УК о реабилитации нацизма направило в прокуратуру Российское военно-историческое общество (РВИО). Соответствующая информация размещена на сайте организации.

Сообщается , в частности. что во время своей передачи «Невзоровские среды» 3 февраля на радиостанции «Эхо Москвы» журналист, рассуждая о новом фильме «Зоя» выразился недопустимо.

Радиоведущий Александр Невзоров, говоря о новом фильме «Зоя» <...> допустил следующее высказывание о подвиге Героя Советского Союза Зои Космодемьянской: «Заслуги-то никакой не было... Фанатик, исполняющий преступный приказ» <...> считаем данные высказывания имеющими признаки правонарушения по статье 354.1 УК РФ, — говорится в заявлении РВИО.

Организация подчёркивает, что заслуги Космодемьянской признаны государством. Свидетельством тому — звание Героя Советского Союза, присуждённое посмертно.

В РВИО отмечают, что попытки переоценить действия героя являются, по сути, клеветой на советское государство и могут трактоваться как фальсификация исторической правды.

Также патриоты указывают на то, что высказывание Невзорова было сделано в уничижительной форме, использовалась оскорбительная лексика. Всё это якобы направлено на отрицание подвига Космодемьянской и умаление памяти о Великой Отечественной войне.

Если журналиста признают виновным по приведённым фактам, ему грозит до пяти лет лишения свободы или штраф в размере до 500 тысяч рублей

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущий Владимир Соловьёв назвал победившего, по его мнению, в «дуэли» между журналистом Александром Невзоровым и шоуменом Семёном Слепаковым, устроившими словесную перепалку в соцсетях.