Патриотизм Ротару, смерть главы ОПГ, потеря актера на СВО: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press/ТАСС/ VK

Михаил Пекцоркин, София Ротару, Григорий Рабинович

Стало известно, когда певица София Ротару перестала быть патриоткой, лидер Таганской ОПГ Григорий Рабинович умер в Москве, актер и певец Михаил Пекцоркин погиб на спецоперации — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Ветер перемен Ротару

Экс-гитарист Аллы Пугачевой заслуженный артист России Александр Левшин рассказал, что певица София Ротару была очень патриотически настроенной по отношению к СССР. По его мнению, артистка очень изменилась после смерти своего мужа музыканта Анатолия Евдокименко.

«Она раньше Пугачевой начала петь комсомольские песни. Она была очень патриотически настроенной к СССР. А когда на Украине все началось, она вдруг стала антипатриотичной. Пусть она в себе разберется. Мне кажется, она изменилась после смерти мужа», — сказал он.

Известно, что София Ротару родилась на Украине, но активно и успешно строила карьеру в России. Спустя полгода после начала СВО артистка вышла на связь с поклонниками и обозначила свою позицию: в соцсетях она опубликовала снимок, на котором держит платок сине-желтого цвета. Певица заявила, что с самого начала спецоперации поддерживает Украину и собирается помогать родине. Перед СВО Ротару сообщала, что находится в родном селе Маршинцы на западе страны.

«Приехала в место силы! Здесь я родилась, росла, пошла в школу. Здесь я начала петь. Родные Маршинцы напомнили мне, как важно не потерять чувство причастности к своей земле, ощущать связь с теми, кто дал тебе жизнь, воспитал и поддерживал в твоих начинаниях», — писала в соцсетях она.

В 2014 году, после включения Крыма в состав РФ, Ротару тоже встала на сторону Украины и отказалась от выступлений на территории России. Однако спустя время она изменила тактику и снова стала участвовать в российских концертах и фестивалях. В последний раз она приезжала в РФ в 2021 году на «Песню года».

Из-за антироссийской позиции Ротару может лишиться пятиэтажной крымской виллы стоимостью 2 млрд рублей. Ее предлагают переделать под госпиталь и санаторий для участников СВО. С просьбой выйти в суд с иском об изъятии Villa Sofia в Генпрокуратуру РФ обратились активисты движения «Ветераны России». Сообщается, что Ротару приобрела особняк в 1996 году, несмотря на то что он был включен в реестр национального культурного наследия. Предположительно, особняк обошелся певице всего в $500. После бывшая больница Роффе, построенная в XIX веке, была превращена в лакшери-отель.

Дом расположен в самом сердце Ялты — на набережной Ленина у Черного моря. Возле виллы можно заметить две статуи мужчины и женщины в одеяниях эпохи XIX века — это скульптурная группа «Дама с собачкой». Также величественный особняк окружен деревьями, кустами и цветами. Во дворе построена беседка с широким навесом, украшенным гирляндой.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press София Ротару

Смерть легендарного криминального авторитета

Telegram-канал SHOT сообщил, что один из лидеров Таганской организованной преступной группы Григорий Рабинович, известный в криминальных кругах также как Гриша Таганский, скончался в возрасте 67 лет. По данным канала, причиной стали проблемы с сердцем.

SHOT сообщает, что криминальному авторитету стало плохо в ночь на 26 июня в камере следственного изолятора «Матросская Тишина» в Москве. По данным канала, там он и умер.

Рабиновичу, а также другим членам ОПГ предъявлялись обвинения в пособничестве в убийстве криминального авторитета Деда Хасана. Кроме того, следствие инкриминировало ему похищение, ограбление и убийство бизнесмена Алексея Покровского, а также другие преступления.

Таганская ОПГ начала преступную деятельность в начале 1990-х годов. В отличие от многих других бандитских группировок, эта банда не была разгромлена даже в 2000-х: для расследования десятков тяжких преступлений ОПГ только несколько лет назад была сформирована специальная следственная группа под руководством генерала Следственного комитета России, а оперативное сопровождение поручили офицерам центрального аппарата ФСБ.

Рабинович, по некоторым данным, мог отвечать за рейдерские захваты предприятий вместе с Игорем Жирноклеевым. Гришу Таганского арестовали в январе 2019 года. Ему было предъявлено обвинение в убийстве гендиректора ОАО «Роспищепром» Валерия Журавлева в 2008 году.

Ранее в этом месяце суд в Москве приговорил к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима участника коптевской ОПГ Сергея Замараева. Такое наказание обвиняемый понесет за убийства конкурентов. Преступление датируется 1996 годом.

По данным прокуратуры, Замараев в составе ОПГ вместе с участниками ореховской банды совершил убийство предпринимателя Владимира Кутепова. Его роль заключалась в том, чтобы наблюдать за домом, где проживала жертва. Замараев сообщил подельникам по рации о появлении предпринимателя, после чего сообщники совершили убийство с использованием огнестрельного оружия.

Фото: Алексей Филиппов/ITAR-TASS Григорий Рабинович

Потеря армии и театра

В зоне СВО на Украине погиб 56-летний актер Горномарийского драматического театра и певец Михаил Пекцоркин. В пресс-службе театра заявили, что он был носителем и популяризатором горномарийского языка.

В состав труппы марийского национального театра он вошел в год его основания (1994) в Козьмодемьянске. Помимо драматического таланта, Пекцоркин получил известность как певец. Он выступал на марийских фестивалях, давал сольные концерты и исполнял на родном языке каверы на мировые хиты (Queen, Modern Talking). Прощание с артистом пройдет 27 июня в Центре народной культуры Козьмодемьянска.

До этого при осуществлении боевых задач на специальной военной операции погиб актер Леонид Гусаров. Информацию об этом распространила Жуковская детская школа искусств № 1, там мужчина преподавал театральное мастерство.

«Поклонники творчества Леонида Гусарова не увидят яркого артиста на сцене, не услышат вживую его потрясающие стихи в авторском исполнении. <...> Мужественный, честный человек, патриот с острым чувством справедливости, он считал, что защита Родины — это священный долг гражданина своей страны», — рассказали коллеги артиста.

Фото: Личная страница Михаила Пекцоркина в VK Михаил Пекцоркин

На СВО артист ушел в качестве добровольца в августе 2023 года. До этого он снимался в кино. В сериале «Последний мент» он исполнил роль охранника Самсонова, россияне могли его видеть также в хорроре «Споры» и драме Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи».

В мае этого года стало известно, что автор «Уральских пельменей» бард Игорь Истомин погиб в зоне спецоперации в возрасте 55 лет. Музыкант в 2022 году ушел добровольцем на СВО. Спустя время он перестал выходить на связь и был признан пропавшим без вести. Истомина похоронили с военными почестями в Екатеринбурге, ему обещали вручить государственную награду посмертно.

Также на спецоперации погиб режиссер и балетмейстер Рязанского музыкального театра Александр Сапрунов. Об этом стало известно осенью 2023-го. В пресс-службе театра отметили, что боль и скорбь, которые испытали его друзья, коллеги и родные, невозможно передать словами.

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