Патриарху Кириллу подарили необычный портрет Патриарху Кириллу передали его портрет из крыльев бабочек

Фото: Росконгресс

Патриарх Кирилл

Православные христиане из Центральноафриканской Республики подарили патриарху Московскому и всея Руси Кириллу его портрет, выполненный из крыльев бабочек. Для создания картины использовались исключительно крылья бабочек, которые живут один день, так что специально их не убивали.

Патриарх поблагодарил за подарок и назвал его трогательным.

До этого президент России Владимир Путин подарил военным икону «Спас Нерукотворный». Настоятель Пересветовского подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры протоиерей Константин Харитонов объяснил NEWS.ru, что икону довольно часто изображают на воинских знаменах.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил известному в стране телеведущему Григорию Азаренку необычный подарок — кувалду. Ведущий работает политическим обозревателем белорусского телеканала «Столичное телевидение» (СТВ). Он известен скандальными высказываниями и заявлениями.

В феврале президент Белоруссии во время своего визита в Зимбабве подарил лидеру этой страны Эммерсону Мнангагве трактор, а тот ему — чучело льва. Трактор подарен для личного подсобного хозяйства главы африканской державы.