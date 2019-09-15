Реализация просьбы главы русского экзархата о воссоединении с РПЦ закрыла тему разделения церкви за рубежом, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
То, что это произошло в первый день церковного нового года (1 сентября по старому стилю, 14 сентября по новому. — News.ru.), помогает понять, что это воссоединение — навсегда, на то будущее, которое перед нами лежит, — прокомментировал ситуацию руководитель РПЦ в проповеди после литургии в храме Святой равноапостольной княгини Ольги в Останкино.
Московский патриархат принял под свою юрисдикцию в сентябре текущего года главу русского экзархата в Европе архиепископа Иоанна, а также всех клириков, которые желали присоединения к РПЦ. До этого священнослужителя освободили от поста иерарха Константинопольской церкви, пишет
Ранее РПЦ отреагировала на увольнение главы русского экзархата в Константинополе. Решение Синода Константинопольского патриархата о выдаче отпускной грамоты архиепископу Хариупольскому Иоанну, возглавляющему Архиепископию русских православных церквей в Западной Европе, российское духовенство посчитало неоправданным, писал News.ru.