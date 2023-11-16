Патриарх предостерег от неконтролируемого научно-технического развития Патриарх Кирилл связал неконтролируемое развитие науки с риском для человека

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Неконтролируемое научно-технического развитие может привести к окончанию человеческой истории, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его словам, самые страшные средства массового уничтожения — это и есть плод научных исследований, передает ТАСС.

Все осознают огромные риски, которые сегодня существуют и которые сформированы в том числе при непосредственном участии ученых, науки. Потому что самые страшные средства массового уничтожения — это и есть плод научных исследований. <...> Сегодня протестные настроения связаны со страхами, которые влечет неконтролируемое, опасное научно-техническое развитие в тех сферах, где применение научно-технических достижений может привести к окончанию человеческой истории, — сказал Кирилл.

По его мнению, к протестам приводит несогласие большинства населения планеты с тем, что происходит в том числе при участии ученых. По словам Кирилла, это здоровое чувство самосохранения формирует новую модель геополитического устройства.

Ранее сообщалось, что Русская православная церковь (РПЦ) признает экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) неприемлемым в том случае, если при осуществлении процедуры создаются избыточные эмбрионы, которые за ненадобностью уничтожаются или замораживаются на неопределенный срок. Об этом заявил зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. По его словам, такая процедура противоречит христианским представлениями о ценности человеческой жизни.