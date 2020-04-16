Патриарх совершит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

https://static.news.ru/photo/f31a5522-7fe1-11ea-950c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Пасху возглавит службу, которая пройдёт в храме Христа Спасителя.

Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы предстоятеля.

В Светлую Пасхальную ночь патриарх Кирилл совершит крестный ход, пасхальную заутреню и божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы патриарха.

Ранее стало известно, что фонд Андрея Первозванного в субботу, 18 апреля, доставит благодатный огонь в Москву. Лампады привезут в столицу к патриаршему богослужению, которое состоится в храме Христа Спасителя.

Службы в московских и подмосковных храмах Русской православной церкви с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан. Таковы требования санитарных властей столицы.

Как писал NEWS.ru, федеральные телеканалы будут показывать пасхальную службу в храме Христа Спасителя в прямом эфире.