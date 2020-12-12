Патриарх призвал переболевших верующих стать донорами плазмы

https://static.news.ru/photo/0fe94514-3cb6-11eb-8b6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Клирики и прихожане, переболевшие COVID-19 могут стать донорами плазмы крови. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Предстоятель благословил настоятелей столичных храмов 13 и 19 декабря по окончании Божественной литургии обратиться с призывом к верующим, которые уже переболели коронавирусом, чтобы те стали донорами плазмы крови. По словам патриарха, переливание плазмы крови является одним из наиболее эффективных средств лечения людей, которые переносят COVID-19 в тяжёлой форме.

Помочь им в этом — наш долг христианской любви, — цитирует его РИА Новости.

Патриарх добавил, что для этих людей данная процедура является иногда последней надеждой на исцеление. Он также благословил размещение специальных плакатов с необходимой информацией об участии в данной акции.

Как писал NEWS.ru, патриарх Кирилл заявил, что пандемия коронавируса — это, возможно, «последний звонок» для человечества. Нынешние события призывают людей обратиться к духовной жизни. По его мнению, такие события не могут происходить вне божественного промысла.