Патриарх призвал отцов не пренебрегать воспитанием детей

https://static.news.ru/photo/11ddc33a-535f-11eb-bd48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал отцов больше внимания уделять воспитанию детей. Об этом он сказал в ходе проповеди в храме святого Александра Невского неподалёку от Переделкино.

По его словам, на отцов в семье ложится огромная ответственность, особенно если в семье есть сыновья.

И если отец самоустраняется от воспитания, то он предает своё призвание, отказывается от самого главного, — заявил патриарх.

Глава Русской православной церкви подчеркнул: какие бы заботы ни обременяли отца, ставить воспитание детей на периферию своего внимания нельзя.

Потому что в детях отображается сам родитель или сама родительница, — сказал он.

Патриарх отметил, что Интернет, телевидение и СМИ стали конкурентами родителей во внимании детей. Однако родителям и в последующие годы не следует отказываться от воспитания. Просто теперь нужно проводить его другими средствами: молитвой об управлении Господом жизненного пути детей, а также напряжением «всех сил, умственных, нравственных, духовных» для того, чтобы «без принуждения, правильными словами, а главное, любовью» воздействовать на детей для ограждения их от «очень опасных, иногда смертельно опасных жизненных ошибок», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что об опасности развития цифровых технологий в сторону полного контроля над человеком предупредил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском интервью телеканалу «Россия 1».