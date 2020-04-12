Патриарх призвал церкви помогать страдающим от опасности коронавируса

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл опубликовал поздравление к главам христианских конфессий на Пасху. Он заявил, что священнослужители будут совместно помогать людям, страдающим от опасности коронавируса.

Также в помощи священников нуждаются те, кто пострадал от несправедливости. Кроме того, глава РПЦ призвал совместными усилиями утверждать нравственные ценности.

Желаю Вам душевной и телесной крепости и Божия содействия в совершаемом Вами высоком служении, а Вашей пастве — мира и благополучия, — подчеркнул он.

Документ опубликован на сайте Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

Ранее NEWS.ru сообщал, что богослужения в храмах Русской православной церкви Московского региона с 13 по 19 апреля будут проходить без участия прихожан. Таковы требования санитарных властей столицы.