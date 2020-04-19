Патриарх пожелал гражданам России прекращения пандемии

https://static.news.ru/photo/7b8ea5d8-820e-11ea-b4f6-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл после пасхального богослужения в храме Христа Спасителя обратился к россиянам. Он пожелал гражданам страны, чтобы пандемия коронавируса не забирала жизни людей и не разрушала общество.

Патриарх также пожелал «помощи Божией», которая защитит россиян от «тяжёлой напасти». По словам Кирилла, он не чувствовал во время службы пустоту в храме, которая возникла из-за пандемии. Патриарх заметил, что православные смотрят службу по телевизору и молятся дома.

Это не значит, что мы совершаем богослужение в пустом храме, что никто с нами не молится, что вокруг нас пустота: этой пустоты нет, — цитирует Кирилла ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, главное пасхальное богослужение православной церкви состоялось в столице ночью на 19 апреля.

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране служба прошла без прихожан. Помимо патриарха Кирилла, на богослужении присутствовал узкий круг московских клириков.